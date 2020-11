Thiago Maia só volta a jogar pelo Flamengo em 2021 Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

"A gente optou pela cirurgia e vai dar tudo certo, a verdade é que essa decisão foi o certo a fazer. Tenho certeza de que estou em boas mãos e tenho certeza de que o Flamengo vai dar um jeito de comprar o homem (ele mesmo). Estou muito feliz com as mensagens e agradeço o carinho da torcida", disse Thiago Maia.



O jogador sofreu a lesão na partida contra o Atlético-GO. Thiago Maia vinha em ascensão no clube carioca. Contratado no começo da temporada, o volante atuou em 29 partidas e não marcou com a camisa rubro-negra.