Publicado 22/11/2020 10:03

Rio - Após a primeira vitória do Flamengo sob o comando de Rogério Ceni, o Rubro-Negro já está de olho no próximo confronto. O clube carioca vai enfrentar o Racing pela libertadores e pode ter a volta do seu artilheiro, Gabigol.

O treinador confirmou que o atacante já se recuperou do problema muscular na coxa e será relacionado, assim como Filipe Luís. Contra o Coritiba, neste sábado, Diego Ribas também voltou a atuar após longo período lidando com um problema muscular.

Ceni também falou sobre Pedro, que voltou da Seleção lesionado e segue em tratamento.

"Gabriel vai ser relacionado e viaja com a gente. Pedro continua em tratamento. Não sei colocar o prazo exato, mas vem evoluindo e só na semana que vem, quando voltarmos da Argentina, poderemos estipular um prazo mais próximo", afirmou o treinador.

O elenco Rubro-Negro já treina neste domingo e viaja no fim da tarde para Buenos Aires. A partida contra o Racing vai acontecer na terça-feira, às 21:30 em Avellaneda. É o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, a volta acontece no Maracanã, uma semana depois.