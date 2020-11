Diego Milito postou vídeo confirmando que deixará cargo Reprodução

Por O Dia

Argentina - Faltando apenas dois dias para o primeiro duelo decisivo pelas oitavas de final da Libertadores contra o Flamengo, o Racing vive uma crise sem precedentes. Agora, o problema é extra-campo, o ídolo do clube, Diego Milito anuncio neste domingo que vai deixar o cargo de diretor técnico, por divergências com o atual presidente Victor Blanco.

O ex-atacante divulgou um vídeo na Internet e disse que não tem problemas pessoais com o dirigente, mas que optou por sair da diretoria no próximo mês por "não compartilhar do modelo de gestão e das ideias do presidente".

"Não tenho nada pessoa contra Victor, a quem respeito e entendo que deixa tudo pela instituição. Simplesmente, ele tem um modelo diferente com o qual não concordo. Mas ele tem o poder, como máxima autoridade, de escolher as políticas e as linhas por onde quer levar o clube" afirmou o argentino.

O Racing vem de quatro derrotas seguidas, deixando a pressão cada vez mais alta no clube. Agora, vai receber o time carioca em Avellaneda na próxima terça-feira, e o jogo da volta será Maracanã no dia 1º de dezembro, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores.