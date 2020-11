Flamengo derrotou o Coritiba Daniel Castelo Branco/Agência O Dia

Por O Dia

Rio - O Flamengo derrotou o Coritiba e dormiu na liderança do Brasileiro de sábado para domingo. O resultado negativo também significou um aumento de 55% das chances de título do clube carioca. Segundo o site "Infobola", do matemático Tristão Garcia, a equipe de Rogério Ceni tem 14 % de chances de título.

Antes da rodada, o Flamengo tinha 9% de chances. A equipe carioca derrotou o Coritiba e contou com tropeços de outros clubes que estão nas primeiras colocações como Santos e Palmeiras. Neste domingo, o Rubro-Negro pode retornar à quarta colocação já que São Paulo, Internacional e Atlético-MG entram em campo.

Pelo Brasileiro, o próximo compromisso do Flamengo será no próximo dia 5 contra o Botafogo, às 17 horas, no Nilton Santos, pela 24ª rodada.