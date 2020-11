Gabigol lança quadros de colecionador com imagens do título da Libertadores Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 14:11

Rio - No dia 23 de novembro de 2019 o Flamengo conquistava o bicampeonato da Libertadores, com dois gols de Gabigol diante do River Plate, que teve seu nome eternizado na história do clube. Para celebrar a data, o atacante vai lançar uma uma coleção limitada de quadros exclusivos autografados por ele com imagens da final que garantiu o bicampeonato para o time carioca.

"Costumo dizer que aquela final foi um dos dias mais felizes de toda minha vida, algo que ficará marcado na minha vida e de todos os flamenguistas. Esses quadros são para eternizar esse momento e espero que gostem. São fotos que marcaram aquele dia, toda a vibração, batalha e explosão da torcida", ressaltou Gabigol.



O projeto foi feito em parceria com a família e staff do atleta, além dos fotógrafos Pedro Martins e André Mourão, que acompanham o dia a dia esportivo do atacante e eventos pessoais e profissionais. As peças serão vendidas pelo site soidolos.com.br , que também é parceiro do jogador nessa ação.

Os quadros fazem parte de uma série de produtos que carregam o seu nome, como chinelos, almofadas, copos, pelúcias, mini craque, todos licenciados.