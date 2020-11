Sebástian Beccacece Divulgação/Racing

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 12:34

Rio - O Racing deve ter uma atuação cautelosa contra o Flamengo, nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Libertadores. Segundo o jornal argentino "Olé", o técnico Sebastián Beccacece pretende montar um esquema defensivo para encarar a equipe rubro-negra, mesmo atuando em casa.

Publicidade

De acordo com a publicação, a ideia do treinador é armar a equipe com cinco defensores. Ao longo da semana, o time argentino treinou no 5-3-2, com a intenção de segurar o forte ataque rubro-negro.

Sendo assim, o Racing deve ir a campo com: Arias; Pillud, Sigali, Nery Domínguez, Soto e Mena; Matías Rojas, Miranda e Fértoli; Reniero e Lisandro López.