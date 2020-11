Zico (Foto: Reprodução/Instagram)

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 14:58 | Atualizado 23/11/2020 15:00

Rio - O ex-jogador e maior ídolo do Flamengo, Zico, ficou contente com a vitória e boa atuação time contra o Coritiba, no último sábado. O resultado positivo por 3 x 1 leva o Galinho a crer que o jogo pode elevar a moral dos jogadores para o confronto contra o Racing pelas oitavas de final da Libertadores. O meia também falou das dificuldades que o clube vinha tendo para 'matar' os jogos, e disse que deveriam seguir o exemplo de Mike Tyson, boxeador conhecido por terminar as lutas de forma rápida.

"Tem que ser igual o Mike Tyson, que está voltando agora. Ele entrava no ringue para terminar a luta o quanto antes. Dava cinco socos logo e acabava a luta. Se puder fazer isso no jogo, com dois, três gols e matar o jogo, tem que fazer. O Flamengo tem gente com qualidade para isso" afirmou.

Publicidade

Apesar da empolgação, Zico lembra que a falta de torcida pode vir a ser um fator negativo.

"Tomara que sirva de ânimo contra o Racing. A única coisa que pode pesar é a falta da torcida. Se a torcida estivesse no Maracanã, o Flamengo passaria, com todo respeito ao Racing. Mas, na atual situação, o Flamengo tem que ter atenção, seriedade, não pode facilitar em nada. Erro zero para avançar na Libertadores", disse.

Publicidade

O time rubro negro enfrenta o Racing amanhã, no El Cilindro, a partir das 21h30, pelo jogo de ida.