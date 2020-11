Racing será o adversário do Flamengo nesta terça-feira Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 23/11/2020 16:43

Rio - Após a vitória sobre o Coritiba pelo Brasileiro, o Flamengo vira a chave e foca na Libertadores da América. Nesta terça-feira, às 21h30, em Buenos Aires, o time de Rogério Ceni pega o Racing pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. O time argentino vive momento turbulento e ainda não ganhou desde o início o início da temporada 2020/2021.

A reportagem conversou com a imprensa argentina para detalhar o Racing, que atualmente é comandado por Sebastián Beccacece. Veja abaixo:



NÚMEROS DO RACING:



4 jogos na temporada (todos os jogos no campeonato argentino);



0 vitória



0 empate



4 derrotas



1 gol marcado



ESQUEMA TÁTICO:



Segundo o veículo argentino Olé, o técnico Beccacece treinou durante a semana com o esquema tático 5-3-2. Nas atividades, alternou para o 3-4-3 e também para o 4-3-3. O objetivo é frear Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel





O provável time do Racing é: Arias; Pillud, Sigali, Nery Domínguez,Soto e Mena; Rojas, Miranda, Fértoli; Reniero e López. Pela escalação, dá para perceber que as ações defensivas ficarão bem mais a cargo da 1ª linha defensiva, pois não há nenhum primeiro volante e jogadores que marcam bem a partir da linha defensiva.



ENTREVISTA COM GARMAN GARCIA, JORNALISTA SETORISTA DO RACING:



1 - Cómo llega el equipo de Racing al duelo con Flamengo?





O Racing chega no seu pior, jogando mal, não tendo bom aproveitamento no ataque e tomando muitos gols contra.



2 - Qual é o ponto forte da equipe do Racing?



É difícil dizer qual é a força da equipe porque chega muito mal em todas as suas linhas, toma gols, a defesa é fraca, o meio campo não tem volume de jogo, e os atacantes estão perdendo muitos gols.



3 - Qual é o ponto fraco?





"Eu diria que o ponto fraco da equipe é a defesa, porque eles os convertem toda vez que chegam.



4 - Qual é o jogador destaque do Racing?



Sem dúvida pela hierarquia o melhor jogador da equipe é Lisandro López. Mas na idade dele, para se destacar, ele precisa de uma boa operação em equipe. Algo que não está acontecendo hoje.



5 - O Racing sofreu vendas ou jogadores lesionados recentemente?



Sim, o Racing sofreu cerca de 15 lesões musculares desde que voltou a jogar futebol. Alguns jogadores de futebol se lesionam mais de uma vez e é por isso que seu treinador nunca conseguiu repetir a seleção.





6 - Quais são os desfalques do Racing para amanhã e por qual motivo?



Atacante Solari (lesionado)

Atacante Melgarejo (lesionado)

Meia Marcelo Diaz (lesionado)

Zagueiro Mauricio Martínez (lesionado)

Atacante Cvitanich (alesionado)

Atacante Cristaldo (Cofid)