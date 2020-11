23.11.2019 Um dia inesquecível e marcado por um feito histórico!! #GLORIAETERNA pic.twitter.com/1XE7UOyDNG

Día INOLVIDABLE que estará siempre en mi corazón.



UNFORGETTABLE day that will forever remain in my heart.@Flamengo @Libertadores @LibertadoresBR pic.twitter.com/GIYYkY8avU