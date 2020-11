Mateusão comemorando um dos gols contra a Chapecoense pelo Brasileirão Sub-20 Marcelo Cortes/Flamengo

Por O Dia

Rio - O Flamengo é conhecido mundialmente por revelar joias promessas para o futebol. Um atacante da categoria de base surge como um forte candidato a brilhar futuramente nos gramados Brasil afora: Mateus Lima, ou para os mais próximos Mateusão.

Com ótimo vigor físico e boa estatura, Mateus é um goleador nato, com faro de gols. Há quem o compare com o Adriano Imperador, cria do Flamengo que brilhou no futebol italiano. Com calma e tranquilidade, o atacante de apenas 16 anos vai aos poucos ganhando o seu espaço.

Na temporada 2020, Mateusão disputou 17 jogos, sendo dez pelo Sub-20 e sete pelo Sub-17, e marcou sete gols (cinco no Sub-20 e dois no Sub-17). Dois desses tentos foram feitos no último domingo, na vitória do Flamengo sobre a Chapecoense pelo Brasileirão Sub-20. Após o duelo, o atacante resumiu o sentimento.

“Uma sensação incrível ser chamado para jogar no sub-20 e nos dois últimos jogos fazer gols."

Pela técnica apurada na área para fazer gol, Mateus também é constantemente chamado para representar times das categorias de base da seleção brasileira. Para que evite sondagens e promessas financeiras que possam fazer a cabeça do jogador, o Flamengo acertou contrato profissional com o atleta, válido até 2025, com multa rescisória de 50 milhões de euros, mais de 300 milhões de reais.