Renato Gaúcho - FUTEBOL/CAMPEONATO BRASILEIRO 2018/GREMIO X BAHIA - ESPORTES - Lance da partida entre Gremio e Bahia disputada na noite deste sábado, na Arena, valida pelo Campeonato Brasileiro 2018 LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA

Por MH

Publicado 24/11/2020 14:32

Rio - Com a saída repentina de Jorge Jesus do comando do Flamengo, no início do ano, o nome de Renato Gaúcho era especulado pela imprensa brasileira para assumir o clube, no entanto o treinador foi "ignorado" após a saída do português e, mais recentemente, Domènec Torrent.

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, afirmou em entrevista ao Arena SBT, que não passou pela cabeça da diretoria a contratação do treinador do Grêmio. Com a saída do Mister, antes do Campeonato Brasileiro, o clube priorizou técnicos estrangeiros.



"Eu entendia que a linha que tínhamos que estar era de um estrangeiro. Naquela época, vimos o Rogério como possibilidade em um momento próximo, mas, naquele momento era a certeza de trazer um estrangeiro", relatou o dirigente do Flamengo.



Após a saída de Dome, o dirigente revelou que teve facilidade e rapidez durante as negociações com Rogério Ceni. "Quando decidimos a troca de treinador, fizemos de uma maneira rápida e dentro do possível segura. Fomos precisos e o Rogério está aqui dentro e estou me dando muito bem e acredito muito no trabalho dele", concluiu Marcos Braz.