Por Venê Casagrande

Publicado 24/11/2020 15:11 | Atualizado 24/11/2020 15:32

Rio - Uma semana se passou desde a confirmação da grave lesão ligamentar no joelho esquerdo de Thiago Maia, e o jogador ainda não sabe quando passará pela cirurgia. A operação chegou a ser marcada para a tarde do último sábado, dia 20, mas o Lille, clube que detém os direitos econômicos do atleta, pediu ao departamento médico rubro-negro que não acontecesse a cirurgia.

O motivo para o Lille solicitar o adiamento da operação de Thiago Maia é que o departamento médico do time francês quer avaliar o volante "in loco" para avaliar e ter certeza do diagnóstico e conduta a ser seguido na situação envolvendo a contusão ligamentar.

O Lille deseja que Thiago Maia viaje para a França para ser examinado de perto. Porém, o estafe do atleta conversa com a diretoria do clube francês para tentar fazer com que não haja necessidade de o jogador ir para a Europa e que venha um profissional do departamento médico ao Rio de Janeiro.

Enquanto isso, Thiago Maia segue fazendo tratamento em três períodos e aguarda a definição sobre o assunto. A lesão aconteceu no dia 14, na partida contra o Atlético-GO. A confirmação da grave lesão saiu no dia 16, quando o volante passou por exames de imagem, que constataram a grave contusão.