Por Venê Casagrande

Rio - Racing e Flamengo já sabem com quais cores de uniforme que irão se enfrentar daqui a pouco, às 21h30, no Estádio Presidente Perón, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O time argentino, dono da casa, atuará com a camisa tradicional, com listas em branco e azul, calção branco e meião branco com detalhes em azul.

O Flamengo também entrará em campo com a camisa tradicional vermelha e preta, calção preto e meião rubro-negro. O goleiro da equipe carioca vestirá um uniforme todo em azul escuro e o arqueiro da equipe argentina com camisa escura com detalhes em verde, calção verde e meião preto.

Os uniformes de Racing e Flamengo estão definidos para o jogo de logo mais.



A expectativa é que as delegações de Racing e Flamengo cheguem ao estádio por volta das 19h30.