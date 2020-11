Arrascaeta AFP

Rio - O golaço de bicicleta marcado pelo Flamengo na vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro de 2019, levou o meia uruguaio Giorgian de Arrascaeta a ser um dos concorrentes ao prêmio de gol mais bonito da temporada. Nesta quarta-feira, a Fifa revelou uma lista de 11 indicados ao Prêmio Puskás.

Além do uruguaio, outros 10 nomes concorrem ao Prêmio Puskás. São três mulheres e oito homens na disputa. Entre eles está um gol do seu compatriota Luis Suárez, ainda pelo Barcelona, contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol. A votação popular para o gol mais bonito da temporada já está aberta no site da Fifa. Os votos dos usuários do site da entidade reduzirão a lista para três finalistas em 11 de dezembro.



Na sequência, uma nova votação será responsável por 50% da disputa, com os outros 50% sendo decididos por um painel da Fifa com especialistas em futebol. O vencedor será revelado na cerimônia de premiação em 17 de dezembro, em Zurique, na Suíça, que será realizada de forma virtual desta vez por causa da pandemia do novo coronavírus.



Confira os indicados ao Prêmio Puskás:



Shirley Cruz (CRC) - Costa Rica x Panamá



Torneio Pré-Olímpico da Concacaf - 28 de janeiro de 2020



Arrascaeta (URU) - Ceará x Flamengo



Brasileirão - 25 de agosto de 2019



Jordan Flores (ING) - Shamrock Rovers x Dundalk



Campeonato Irlandês - 28 de fevereiro de 2020



Gignac (FRA) - Tigres x Pumas



Campeonato Mexicano - 1 de março de 2020



Sophie Ingle (GAL) - Arsenal x Chelsea



Campeonato Inglês Feminino - 19 de janeiro de 2020



Zlatko Junuzovic (AUT) - Rapid Viena x Red Bull Salzburg



Campeonato Austríaco - 24 de junho de 2020



Hlompho Kekana (AFS) - Mamelodi Sundowns x Cape Town City FC



Campeonato da África do Sul - 20 de agosto de 2019



Heung-min Son (COR) - Tottenham x Burnley



Campeonato Inglês - 7 de dezembro de 2019



Leonel Quiñónez (EQU) - Universidad Católica x Macará



Campeonato Equatoriano - 19 de agosto de 2019



Luis Suárez (URU) - Barcelona x Mallorca



Campeonato Espanhol - 7 de dezembro de 2019



Caroline Weir (ESC) - Manchester City x Manchester United



Campeonato Inglês Feminino - 7 de setembro de 2019