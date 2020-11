Bruno Henrique Alexandre Vidal/Flamengo

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 25/11/2020 09:39

Rio - O Flamengo conquistou importante resultado pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Na noite desta terça-feira, no estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina, os comandados do técnico Rogério Ceni seguraram o empate, por 1 a 1, com o Racing. Após o duelo, o atacante Bruno Henrique detonou a arbitragem do venezuelano Alexis Herrera e a interação com o árbitro de vídeo (VAR).