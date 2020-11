Rogério Ceni AFP

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 10:59

Argentina - Após conseguir um empate contra o Racing, na Argentina, o treinador Rogério Ceni falou sobre a atuação do Flamengo na Libertadores. O treinador afirmou que apesar da vocação ofensiva da sua equipe, nem sempre, ela vai conseguir se impor contra qualquer adversário.

"O Flamengo joga sempre com a postura de tentar pressionar, atacar. Nem sempre é possível o tempo todo, o campo com muita chuva, pesado. Jogamos no sábado, estamos jogando 72 horas depois com viagem. A sequência é grande. O adversário é um grande time da Argentina, é uma Libertadores, Flamengo, Racing, é natural que eles tenham bons momentos no jogo. O Flamengo não vai dominar todos os jogos", disse.

O treinador também falou sobre os problemas defensivos que a sua equipe vem apresentando nos últimos jogos e que acabou repetindo no jogo de ida das oitavas de final da competição.

"Logicamente, quando você tem jogadores tão talentosos na frente, é natural que encontre as falhas no setor defensivo. Todo mundo espera que o Flamengo faça gols, ataque. Eu acho que é o conjunto, é o sistema. Temos que ter tempo para treinar. Estou aqui há duas semanas, estou no quinto jogo. Vamos tentar melhorar o time nesta semana, inclusive o sistema defensivo", disse.