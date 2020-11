Argentina's Racing Club coach Sebastian Beccacece gestures during the closed-door Copa Libertadores round before the quarterfinals football match against Brazil's Flamengo at the Presidente Peron stadium in Avellaneda, Buenos Aires Province, Argentina, on November 24, 2020. (Photo by Juan Ignacio RONCORONI / POOL / AFP) AFP

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 15:45

Rio - Sebastián Beccacece, técnico do Racing, não ficou satisfeito com a arbitragem da partida da última terça-feira, contra o Flamengo, pela Libertadores. O treinador reclamou dos dois gols anulados pelo VAR em entrevista após o empate em 1 a 1. Beccacece se considerou "roubado" e vencedor do confronto.

"Ganhamos mentalmente e no resultado. Sabemos que esse é o caminho e vamos tentar buscar a façanha no Brasil. Hoje (terça) me senti roubado", iniciou Beccacece, que preferiu enxergar apenas os aspectos positivos de sua equipe.

"Acho que minimizaram a diferença entre um time e outro. Se não fosse pela injustiça do gol anulado, poderíamos ter vencido de forma tranquila. Vencemos cinco de seis jogos na fase de grupos. Perdemos um por decisão da arbitragem [se referindo à derrota contra o Nacional na fase de grupos] e empatamos este por consequência disto. Demos o nosso melhor", afirmou.

Beccacece ainda elogiou a performance dos seus jogadores no duelo e criticou a imprensa.

"Tenho um sentimento de orgulho. Esses jogadores espalharam um pouco de valor e coragem vistos no futebol latino-americano contra um time de grande hierarquia. Me sinto representado por todo o grupo, apesar das atrocidades que foram ditas, estamos mais unidos do que nunca", completou.