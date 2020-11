Arrascaeta em disputa com Fabricio Dominguez: AFP

Por O Dia

Rio - O SBT foi derrotado pela primeira vez pela Rede Globo, na última terça-feira, desde que passou a transmitir os jogos do Flamengo pela Libertadores. As informações são do "Uol".

O empate em 1 a 1 contra o Racing, pela partida de ida das oitavas de final, até gerou bons números, mas não o bastante para vencer o "Jornal Nacional" e a novela "A Força do Querer", que tiveram suas durações esticadas. Apenas contra o "The Voice", o Flamengo assumiu a ponta.



Já em São Paulo, a emissora de Sílvio Santos perdeu para a Globo e para a Record, não conseguindo atingir aos dois dígitos do Ibope.

Segundo informações do "Uol Esporte", Racing x Flamengo marcou 18 pontos de média com picos de 21 na Grande Rio de Janeiro, entre 21h30 e 23h25. No mesmo horário, a Globo obteve 26 pontos com o trecho final do "Jornal Nacional", a novela "A Força do Querer" e o início do "The Voice Brasil". A Record, com as novelas "Amor Sem Igual", "Jesus" e o reality show de confinamento "A Fazenda 12" fechou com 7 pontos.