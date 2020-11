Flamengo e Racing empataram por 1 a 1 AFP

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 19:00

Rio - A arbitragem do empate em 1 a 1 entre Flamengo e Racing, na última terça-feira, vem sendo bastante criticada pelos argentinos. Depois do treinador do clube dizer que se "sentiu roubado", o Olé, famoso jornal do país, também criticou a arbitragem de Alexis Herrera.

Publicidade

Segundo a publicação, não houve falta de Mena em Everton Ribeiro no início da jogada, o que foi alegado pelo árbitro, e o gol teria sido legítimo. O diário chamou o lance de bizarro e que o árbitro venezuelano deveria ter consultado o VAR.



"Herrera deixou o jogo seguir após a queda de Everton Ribeiro. Mas logo depois do gol de Lisandro López, voltou atrás e marcou a falta. Não consultou o VAR. Herrera, de forma bizarra, decidiu anular o gol rapidamente, marcando uma falta em lance que havia mandado seguir, acompanhando com gestos", diz a publicação.

Publicidade

"Foram cinco segundos desde a queda do brasileiro até a cabeçada de Lisándro López, e o árbitro, depois de deixar seguir, se arrependeu, e o jogo seguiu empatado em 1 a 1", completou.