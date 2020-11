Chileno Isla trabalha na academia do Ninho do Urubu, CT do Flamengo Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 25/11/2020 13:33

Rio - O elenco do Flamengo ganhou folga hoje e se apresenta amanhã para iniciar a preparação visando ao duelo de terça-feira com o Racing, pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores. Como no final de semana não tem compromisso, já que a partida contra o Grêmio foi adiada, Rogério Ceni terá a semana cheia para preparar a equipe e o departamento médico terá tempo para tentar colocar Isla, Pedro e Rodrigo Caio à disposição do treinador.

O lateral-direito sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda durante o aquecimento para o jogo da última terça contra o Racing. Antes de a delegação rubro-negra chegar ao Estádio Presidente Perón, Isla já havia relatado um incômodo no local. Por conta disso, na hora do aquecimento, a equipe de preparação física levou Renê e Matheuzinho, prováveis substitutos do chileno, para o aquecimento. Minutos depois, o pior: o jogador caiu no chão e disse que não teria condições de disputar a partida.

A forma como Isla reclamou das dores e como se jogou no chão preocupam o departamento médico do Flamengo. O chileno deve ir ao Centro de Treinamento na tarde desta quarta, mesmo em dia de folga, para fazer tratamento. Caso contrário, o processo será feito em sua residência. Até a publicação desta matéria, ainda não estava previsto que o jogador realizasse exames médicos para saber a gravidade do problema, o que pode mudar a qualquer momento.

A situação de Rodrigo Caio também preocupa, e o zagueiro é dúvida para terça-feira. Sem disputar uma partida desde o dia 13 de outubro, quando representou a Seleção, o zagueiro retornou ao Rubro-Negro lesionado. Quando estava perto de voltar à lista de relacionados sofreu uma lesão na panturrilha direita.

Até semana passada, Rodrigo Caio sentia leves dores no local da contusão, que ainda estava em processo de cicatrização. O tempo é curto, mas pessoas ligadas ao jogador têm um fio de esperança para ver o camisa 3 à disposição de Rogério Ceni na terça-feira.

O caso de Pedro é mais tranquilo. Em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa, sofrida quando servia à seleção brasileira, o atacante deve começar a trabalhar com bola nesta semana e tem "boas chances", segundo uma fonte da reportagem, de retornar a tempo de pegar o Racing.