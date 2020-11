Por O Dia

Publicado 25/11/2020 17:08

Ainda ontem.. Estava no seu país, no seu estádio.. La Bombonera, e sua presença foi sentida e sempre será! Você nunca será esquecido! #riplegend pic.twitter.com/dJwqw56s58 — Gabi (@gabigol) November 25, 2020

Rio - A morte de Diego Maradona chocou o mundo do futebol nesta quarta-feira . Em suas redes sociais, Gabigol prestou uma homenagem ao craque e lembrou sua ida ao estádio La Bombonera, há alguns dias. O camisa 9 do Flamengo disse que foi possível sentir a presença do ídolo argentino.