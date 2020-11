Domènec Torrent ESTADÃO CONTEÚDO

Por Venê Casagrande

Publicado 25/11/2020 20:29 | Atualizado 25/11/2020 21:37

Rio - Domènec Torrent não é treinador do Flamengo há mais de 15 dias, mas a rescisão contratual ainda não foi assinada, e o treinador segue com contrato vigente com o clube carioca. A diretoria rubro-negra tem conversas em andamento com os representantes do catalão para chegar a um acordo em relação ao pagamento do valor da multa rescisória, avaliada em 1,8 milhões de euros, cerca de R$ 11,4 milhões de reais.

A saída de Dome foi anunciada pelo Flamengo no dia 9 de novembro, há mais de duas semanas, e, desde então, as partes estão em negociação. A forma como o treinador tem se comportado durante as conversas não agradaram a algumas pessoas da diretorias, que entendem que o catalão está dificultando o acerto.

Tanto o Flamengo quanto o técnico Dome não querem abordar o assunto publicamente e aguardam o desfecho. O treinador, inclusive, espera a rescisão contratual com o clube para poder dar entrevista para comentar a saída do Rubro-Negro.

Enquanto isso, Domènec e Jordi Guerrero, um dos seus auxiliares na passagem pelo Flamengo, estão no Rio de Janeiro aproveitando para conhecer pontos turísticos da cidade. Na última sexta, o treinador foi visto no Pão de Açúcar e posou para foto com alguns torcedores rubro-negros que pediram autógrafo.

Domènec foi demitido do Flamengo após 98 dias da chegada. Ao todo, ele comandou o Rubro-Negro em 24 jogos, tendo 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas. Apesar da boa campanha, o catalão não conseguia extrair o melhor do time e viu o setor defensivo sofrer 36 gols, o que irritava grande parte da torcida.