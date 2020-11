Thiago Maia será avaliado por médico do Lille nos próximos dias Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 27/11/2020 08:00 | Atualizado 27/11/2020 10:10

Rio - O Lille decidiu enviar um médico ao Brasil para avaliar de perto as condições físicas de Thiago Maia antes de decidir o dia que o volante passará por cirurgia para reparar a lesão ligamentar grave que sofreu no joelho esquerdo. Segundo apurou a reportagem, a expectativa é que o funcionário do departamento médico da equipe francesa chegue ao Rio no próximo domingo.

Thiago Maia sofreu a contusão no dia 14, na partida contra o Atlético-GO, e desde então o martelo ainda não foi batido. Inicialmente, o volante e o Flamengo haviam topado por um tratamento conservador durante 45 dias para depois avaliar se haveria a necessidade de passar por procedimento cirúrgico ou não. Porém, o Lille, dono dos direitos econômicos do atleta, decidiu por operação, que chegou a ser marcada para o último sábado (20), mas foi desmarcada a pedido do clube francês.

Agora, o profissional do Lille analisará Thiago Maia de perto e avaliará a situação física do jogador, que está emprestado ao Flamengo até junho de 2021 e ficará, pelo menos, quatro meses sem jogar. O Flamengo entende que, nesse caso, a equipe francesa não só tem direito, mas deve tomar as rédeas e decidir os próximos passos e está à disposição do clube francês.

O chefe do departamento médico do Flamengo, Márcio Tannure, irá conceder uma entrevista coletiva nesta tarde, às 15h30, e um dos assuntos que será abordado é a situação do volante Thiago Maia.