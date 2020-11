Thiago Silva Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 12:39

Rio - Expulso contra o Racing e vivendo um processo disciplinar aberto pela Conmebol, o zagueiro Natan, do Flamengo, recebeu um importante apoio nas redes sociais. O zagueiro da seleção brasileira e do Chelsea, Thiago Silva, mandou um recado para o jovem rubro-negro, que tem apenas 19 anos.

"Fala, nego! Comentei uma foto do Filipe Luís e vi o seu perfil. Percebi que você estava me seguindo. Aí vi que você tinha me mencionado em dois stories e resolvi te escrever. Você tem uma carreira importante pela frente. Abraços", disse o jogador no Instagram.

Ao ver o comentário do jogador da seleção brasileira, Natan respondeu o incentivo do veterano zagueiro. "Tamo junto fera. Que Deus te abençoe. Ídolo demais irmão. Feliz demais em receber essa mensagem sua. Abraços".

Natan foi expulso na partida de ida contra o Racing, em Avellaneda. Na súmula, o árbitro escreveu que o o jogador o havia chamado de "filha da p...". O defensor negou ter feito qualquer ofensa. A Conmebol abriu o processo e o jovem pode receber uma punição maior que a suspensão automática para o jogo de volta.