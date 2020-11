Pedro vive grande fase no Flamengo Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Rio - O Real Madrid monitora a situação do atacante Pedro, que tem sua permanência indefinida no Flamengo. Segundo o jornalista Cícero Mello, da ESPN, o clube merengue continua com interesse em contratar o artilheiro, como informou o canal "Paparazzo Rubro-Negro" há algumas semanas, e está disposto a pagar uma quantia maior do que do Flamengo e à vista.

“Vários clubes da Europa estão esperando para que a negociação não aconteça e que a Fiorentina peça o jogador de volta. Tem clubes querendo pagar mais que o Flamengo e à vista. O Real Madrid está só aguardado os acontecimentos. A Fiorentina está doida para que isso aconteça”, disse o repórter.