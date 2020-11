Federico Mancuello Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/11/2020 11:41

Rio - O Flamengo foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a pagar uma dívida de R$ 48 mil, mais correções, por conta da negociação envolvendo o meia argentino Mancuello com o Cruzeiro. O jogador defendeu o clube carioca nos anos de 2016 e 2017, se transferindo em 2018 para a equipe mineira.

A condenação foi feita pela juíza Cristina Serra Feijá, da 33ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). A ação corre desde a metade de 2019, por enquanto, a multa deverá ser paga para a Federação das Associações dos Atletas Profissionais. Ainda cabe recurso para o Flamengo.

