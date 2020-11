Rogério Ceni AFP

Por Venê Casagrande

Publicado 30/11/2020 12:46 | Atualizado 30/11/2020 12:58

Rio - A segunda-feira será decisiva para o técnico Rogério Ceni definir a lista dos relacionados do Flamengo para pegar o Racing nesta terça-feira, no Maracanã, às 21h30, pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores. O zagueiro Rodrigo Caio, o lateral-direito Isla, o meia Diego e os atacantes Pedro e Gabigol são dúvidas, e a atividade nesta tarde definirá se terão condições físicas para serem convocados pelo treinador.

Isla e Rodrigo Caio participaram de uma parte do treinamento com os demais jogadores do elenco. Pedro mostrou evolução e participou de toda a atividade com os companheiros. Gabigol e Diego sequer foram a campo, ficaram fazendo trabalhos internos e são os que têm menos chances de serem relacionados.

Rodrigo Caio se recupera de lesão muscular na panturrilha direita, Pedro está 100% recuperado da contusão muscular na parte posterior da coxa direita, Isla sofreu dores musculares no aquecimento do jogo contra o Racing na última terça-feira, mas exames não constataram lesão, apenas um edema. Diego, recém-recuperado de lesão muscular na coxa voltou a ser dores e está sem treinar com os companheiros desde quinta-feira. Já Gabigol, outro que acabou de se recuperar de contusão muscular, voltou a sentir dores, na partida diante dos argentinos e exames encontraram um desequilíbrio muscular.

Os jogadores vão se apresentar ao técnico Rogério Ceni no Ninho do Urubu às 15h e, após a atividade, os que serão relacionados ficarão concentrados no CT para o duelo com o Racing. Por ter empatado em 1 a 1 na Argentina, o Rubro-Negro pode empatar em 0 a 0 ou vencer por qualquer resultado que conquista a vaga às quartas. Qualquer em empate com dois gols ou mais dá a classificação aos hermanos.