Yuri César festeja rápida adaptação ao Fortaleza Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 30/11/2020 13:42

Rio - Os atacantes David e Yuri César, do Fortaleza, foram vistos em casa noturna, e vídeo viralizou nas redes sociais. O segundo pertence ao Flamengo e está emprestado ao Leão de Pici até fevereiro, quando termina o Campeonato Brasileiro. A reportagem entrou em contato com Sergio Papelin e Marcelo Paz, dirigente e presidente do time nordestino, respectivamente.

Tanto Sergio Papelin e Marcelo Paz negaram a possibilidade de Yuri César ser devolvido, mas disseram que o assunto será resolvido internamente.



Yuri César é joia da base do Flamengo e foi emprestado ao Fortaleza a pedido de Rogério Ceni, que atualmente está no comando rubro-negro.