Publicado 01/12/2020 11:30

Rio - O Flamengo divulgou nesta manhã a lista de relacionados para a partida desta terça-feira contra o Racing, no Maracanã. As novidades positivas ficam por conta dos retornos de Pedro e Rodrigo Caio. Recuperados, os atletas vão poder enfrentar o Racing. Além deles, Diego Ribas volta a ser opção para a equipe de Rogério Ceni.

Confira os relacionados para a partida contra o Racing pelas oitavas de final da Libertadores. #VamosFlamengo pic.twitter.com/K13jkhxLMz — Flamengo (@Flamengo) December 1, 2020

No entanto, o Flamengo não poderá contar com Gabigol. O jogador não se recuperou para a partida, apesar do trabalho que fez na última segunda-feira e vai ser desfalque contra a equipe argentina, nesta terça-feira.

O Rubro-Negro joga por um empate sem gols para avançar às quartas de final. No jogo de ida, Flamengo e Racing ficaram no 1 a 1 em Avellaneda.