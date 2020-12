Ceni: desafio na Libertadores Daniel Castelo Branco/Agência O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 01/12/2020 19:35 | Atualizado 01/12/2020 20:33

O técnico Rogério Ceni vai surpreender na escalação do time do Flamengo para pegar o Racing nesta terça-feira. A dupla de zaga será formada por Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. Pedro deve iniciar no banco de reservas. O provável time para pegar os argentinos é: Diego ALves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Vitinho.

