Torcedores do Flamengo fazem protesto Reprodução/ Fox Sports

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 09:06 | Atualizado 02/12/2020 09:30

Rio - A eliminação do Flamengo na Libertadores fez com que alguns torcedores fossem até o redor do Maracanã para protestar. Cerca de 20 rubro-negros estiveram presentes, após o fim da partida no estádio para se manifestar contra a equipe comandada por Rogério Ceni. O clube carioca foi eliminado nas oitavas de final, após perder para o Racing nos pênaltis.

Os principais alvos dos torcedores foram o zagueiro Gustavo Henrique, o atacante Vitinho, o treinador Rogério Ceni e os dirigentes do Flamengo. Os torcedores gritavam frases de repúdio, como "acabou o amor", e de cobranças afirmando que o "Brasileiro virou obrigação". O grupo chegou a se dividir por alguns portões do Maracanã. Policiais agiram para conter os ânimos.

Em apenas seis jogos no comando do Flamengo, Rogério Ceni já amargou duas eliminações. Além da Libertadores para o Racing, o treinador também viu a sua equipe ser derrotada pelo São Paulo na Copa do Brasil.