Edmundo Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 10:50

Rio - O ex-jogador e atual comentarista da Fox Sports, Edmundo, apontou Rogério Ceni como principal culpado pela eliminação do Flamengo na Libertadores. O Animal afirmou que não duvida da competência do treinador, mas afirmou que o ex-goleiro teve uma noite infeliz no Maracanã.

"Pessoas competentes também erram. Eu não tiro a competência do Rogério Ceni, talvez falte experiência, uma série de coisas, mas ele é competente. Agora, que ele errou nas escolhas, ele errou. Outra coisa, eu detesto quando as pessoas não admitem seus próprios erros e inventam desculpas, e eu estou atento a elas. O Pedro não está há três semanas sem jogar. Quem está há mais tempo sem jogar é o Rodrigo Caio, que joga numa posição que tem uma exposição maior. Claro que faltou competência a alguns jogadores, como Vitinho e Bruno Henrique, mas, quando há uma eliminação precoce e importante, a responsabilidade é do técnico", afirmou.

Rogério Ceni foi muito questionado por ter substituído Arrascaeta e Everton Ribeiro na segunda etapa. O Flamengo acabou empatando por 1 a 1 no tempo normal e perdendo para o Racing nos pênaltis.

"O que a gente questiona é que o craque - e o Arrascaeta e o Everton Ribeiro são - pode, a qualquer momento, mesmo estando mal, fazer algo diferente. O Rogério Ceni foi ressaltar o passe do Diego para o gol o Arão. Foi uma cobrança de escanteio, qualquer um tem capacidade de bater bem um escanteio. Mais falha do sistema defensivo do Racing", disse.