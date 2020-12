Jornal argentino destaca classificação do Racing Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 12:13

Rio - A classificação para as quartas de final da Libertadores foi motivo de muita comemoração no vestiário do Racing no Maracanã. A edição online do jornal "Olé" exaltou o feito da equipe argentina que eliminou o Flamengo na última terça-feira nos pênaltis.

O diário destaca o clima no vestiário do clube de Avellaneda. Ao comentar sobre o Flamengo, o "Olé" chama o time rubro-negro de "milionário e bastante talentoso". A classificação do Racing sobre o atual campeão da Libertadores foi descrita como histórica.

O Racing terá pela frente nas quartas de final o vencedor de Boca Juniors e Internacional. As duas equipes começaram a se enfrentar nesta quarta-feira no Beira-Rio.