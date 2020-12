Troféu do Campeonato Brasileiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 14:52

Rio - Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo só terá o Campeonato Brasileiro pela frente até o fim da temporada. Na briga pelo título da competição, o Rubro-Negro ocupa no momento a terceira colocação. No entanto, na opinião do ex-jogador Ricardo Rocha, mesmo que a equipe consiga o título, a taça do nacional será pouco pelo investimento que o Rubro-Negro fez em 2020.

"Vamos esperar, aguardar, mas a gente conhece, a torcida do Flamengo vai cobrar, porque é muito pouco um Campeonato Brasileiro para o que se foi construído, para o que se gastou nessa equipe, e tem jogadores que não estão rendendo bem", afirmou em participação em uma live no portal "UOL".

Na opinião do ex-zagueiro, o Flamengo precisa repensar bastante o que vem fazendo na atual temporada. Rocha acredita que a paralisação para a pandemia foi um divisor de águas no rendimento da equipe.

"O Flamengo tem que repensar muitas coisas. Tudo bem, tem a pandemia, tem muitos problemas de covid, volta a segunda leva agora, todo mundo preocupado, mas o Flamengo não se encontrou esse ano. Depois da pandemia o Flamengo vem jogando muito mal", disse.