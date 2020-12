Rodrigo Dunshee de Abranches Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 13:43 | Atualizado 02/12/2020 13:45

Rio - O Flamengo foi eliminado pelo Racing nos pênaltis, nas oitavas de final da Libertadores . Com isso, o Rubro-Negro deixou de faturar 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 18 milhões na cotação atual) e a diretoria foi duramente criticada pelo planejamento e pelas más decisões durante a temporada. O vice-presidente Rodrigo Dunshee afirmou que aceitava críticas da torcida, mas não de dirigentes de gestões anteriores.

"Aceito todas as críticas da torcida.Vamos trabalhar consertar as falhas junto com esse grande elenco.O que não aceito sao pessoas da gestão passada,dos jogadores ruins e hiperinflacionados, milhões do VJr e da Globo jogados no lixo,1 só estadual, do banana..Esses não podem falar", disse.

Publicidade

Aceito todas as críticas da torcida.Vamos trabalhar consertar as falhas junto com esse grande elenco.O que não aceito sao pessoas da gestão passada,dos jogadores ruins e hiperinflacionados, milhões do VJr e da Globo jogados no lixo,1 só estadual, do banana..Esses não podem falar https://t.co/hKsWIQeHhB — Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) December 2, 2020

Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo retoma suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, o Rubro-Negro enfrenta o rival Botafogo, no Maracanã. A bola rola às 17h (de Brasília).