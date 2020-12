Petkovic Reprodução

Rio - A postura de Rogério Ceni na eliminação do Flamengo para o Racing na Libertadores, na noite da última terça-feira, não agradou Petkovic. O ídolo rubro-negro criticou as mexidas do treinador e chegou a falar em "falta de conhecimento do Flamengo".

“Rogério acho que tem falta de conhecimento do Flamengo, está fazendo substituições totalmente erradas, não pode abrir mão de jogadores criadores, de meio campo com talento, que têm genialidade, que possam encontrar esse gol, com drible, passe genial, e fazer isso pra empatar o jogo”, afirmou Pet durante o "Troca de Passes".

“As mudanças que fez no jogo não foram escolhas boas. Num jogo assim jogadores que são craques, não podem sair. No momento ‘H’ temos que jogar com jogadores importantes e que resolveram 90% dos jogos. Você tira Arrascaeta e tira o Everton, e deixa no campo jogadores que nunca resolveram”, completou.