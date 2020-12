Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 17:15

Rio - Rogério Ceni recebeu duras críticas de Edílson Capetinha após a eliminação do Flamengo para o Racing na Libertadores. Durante o programa "Os Donos da Bola" desta quarta-feira, o comentarista afirmou que o ex-goleiro é "treinador de time pequeno" e que não deu certo à frente do Rubro-Negro.

Publicidade

"Quem quer o Rogério Ceni agora? Virou um leilão. Há três semanas, o mundo inteiro queria Rogério Ceni... Palmeiras, São Paulo, Flamengo... Agora está de graça, hein! Quem quiser, pode levar", disse Edílson.

Não deu certo. Treinador ainda, infelizmente, de time pequeno. Não dá para pegar esses caras todos que tem aí no Flamengo. Para treinar cobra com veneno tem que ser experiente. Não é fácil ser treinador do Flamengo", completou.