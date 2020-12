Rodolfo Landim Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 08:52

Rio - Com o prejuízo financeiro das eliminações da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo começa a ser impactado no planejamento para 2021. O atacante Pedro Rocha, que tem contrato de empréstimo com o clube carioca não deverá permanecer no Rubro-Negro na próxima temporada. As informações são do comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira.

O jogador participou de apenas dez jogos e marcou somente um gol com a camisa do Flamengo. Emprestado pelo Spartak Moscou, apesar de ter atuado pouco, o jogador interessava ao clube carioca. Porém, com a redução do orçamento para o próximo ano, o Rubro-Negro terá que priorizar outras operações, com isso, a sua permanência é improvável.

No entanto, o volante Thiago Maia e o atacante Pedro têm boas chances de continuar. O volante sofreu grave lesão no joelho e tem cirurgia marcada para esta quinta-feira. Com contrato até o meio de 2021, o Flamengo acredita que irá conseguir prorrogar o seu empréstimo até o fim do ano que vem. O atleta pertence ao Lille.

Já Pedro, tem contrato somente até o fim do ano. O Flamengo tem ajustada em contrato com a Fiorentina a forma de pagamento dos cerca de 12 milhões de euros (cerca de R$ 76 milhões) necessários para quitar a aquisição definitiva do artilheiro. Com a queda no orçamento, o Rubro-Negro tenta encontrar uma maneira de, no primeiro trimestre de 2021, pagar a primeira das seis parcelas previstas, que gira próximo de três milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões).