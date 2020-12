Zico Gabriel Esteves

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 11:12

Rio - Artilheiro do Flamengo na temporada, o atacante Pedro entrou no fim do segundo tempo da partida entre Flamengo e Racing. Apesar de boa parte dos rubro-negros terem reclamado que a substituição de Ceni foi tardia, na opinião do maior ídolo da história do clube carioca, Zico, o jovem centroavante não deveria nem ter entrado em campo.

"Se fosse um jogo normal, o Pedro não estaria nem no banco, quando ele entra todo mundo quer ver aquela movimentação mas ele não tinha a menor condição de jogar. Você não pode, em um jogo como esse, ter um jogador no banco que você sabe que só pode entrar pra jogar pouco tempo. Botar um cara que tá sem confiança da sua condição, em um jogo como esse, não vale", afirmou em vídeo no seu canal no YouTube.

Após empatar com o Racing por 1 a 1, o Flamengo acabou eliminado nas cobranças de pênalti. Todos os jogadores do clube argentino acertaram as penalidades, enquanto o volante Willian Arão perdeu para os cariocas.