Rio - O jovem Fabrício Yan ainda é uma jovem promessa da base do Flamengo, mas assinou um contrato de gente grande com o clube carioca. Em seu primeiro vínculo profissional, o meia passou a ter uma multa rescisória de mais de R$ 300 milhões. O vínculo é válido até o fim de 2023.

Desta do clube carioca no Campeonato Brasileiro sub-17, Fabrício Yan celebrou o acordo assinado e disse estar realizando seu sonho de infância. "É uma sensação indescritível. Estou realizando o meu sonho de criança e vendo a minha dedicação se transformar em conquista. O Flamengo é a minha casa e sou muito grato por todo o apoio que sempre recebi do clube. É um momento único! Tenho certeza de que o melhor ainda está por vir", afirmou.

A preocupação do Flamengo com uma alta multa faz sentido. As boas atuações do jovem vem chamando a atenção de clubes europeus. De acordo com o site "Pianeta Milan", o clube rossonero tem interesse na contratação do jovem atleta e já teria buscado informações sobre seus valores.