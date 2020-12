Mauro Cezar Pereira Reprodução

Rio - O comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, analisou o atual momento do Flamengo. O jornalista acredita que mesmo com as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, a equipe carioca evoluiu sob o comando de Rogério Ceni.

"Não creio que ele tenha sido o maior responsável pela eliminação e vejo evolução da equipe no comando dele. Foram adversários mais complicados que os que o Dome pegou", afirmou o treinador.

Além disso, o comentarista da ESPN Brasil sugeriu que o treinador do Flamengo tome uma atitude semelhante a tomada por Jorge Jesus, no período em que comandou o clube.

"Eu creio que ele precisa fazer algo semelhante ao que o Jorge Jesus fez, quando isolou a equipe nos treinamentos. Até os dirigentes tinham dificuldade de acompanhar. O Rogério Ceni precisa fazer isso e sugerir isso ao Marcos Braz (vice de futebol) para que ele dê ao Rogério esse espaço", disse.