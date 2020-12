Lincoln volta a ter oportunidades no Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Rio - O Flamengo deu sinal positivo para uma oferta do Pafos, do Chipre, pelo atacante Lincoln. A proposta é de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,5 milhões) por 75% dos direitos econômicos do atacante, que é um desejo antigo do clube. A informação é do portal "GE".

Além do clube cipriota, o Dínamo de Kiev também tem interesse na contratação e seria a preferência de Lincoln, já que é um clube com mais visibilidade e que disputa competições mais importantes. No entanto, o time russo aguarda a definição de uma vaga na Liga Europa para saber o tamanho de seu investimento para a próxima temporada, o que ocorrerá na terça-feira, em partida contra o Ferencváros.

Lincoln, de 19 anos, é da mesma geração de Vinicius Júnior e subiu aos profissionais como grande promessa. No entanto, nunca se firmou no time de cima e vem sofrendo com críticas da torcida por conta de algumas chances claras que perdeu ao longo dos últimos meses. Ao todo, são 64 jogos e apenas oito gols marcados.