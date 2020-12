Sergio Sette Camara Divulgação

Rio - Flamengo e Atlético-MG estão lutando pelo título do Brasileirão neste ano. Essa rivalidade, bastante forte nos anos 80, deverá ser estimulada pelo atual presidente do Galo. Em entrevista à Rádio da Massa, Sérgio Sette Câmara comentou a provocação feita pela página oficial do clube mineiro, após a eliminação do Rubro-Negro na Libertadores.

"Na verdade, torço contra mesmo e adorei ver o Flamengo se lascando. Pronto", afirmou o mandatário, que depois explicou o motivo pelo qual não tem simpatia pelo clube carioca.

"Eu sou um atleticano de quatro costados. Claro que às vezes (muda) o perfil, terno e gravata e tal. Estou doido pra usar meu tênis, uma bermuda, camisa do Galo, e poder ir num jogo, tomar uma cerveja com os amigos, sair de lá ouvindo rádio, comendo pipoca. Isso é bom demais. Ficar vestido de cartola é um saco. Eu tenho 55 anos. Como todo atleticano da minha idade, passamos muita raiva com esse pessoal do Flamengo, a verdade é essa. Fomos muito prejudicados pela arbitragem em jogos contra o Flamengo. Você ver hoje o Zé Roberto Wright dentro da CBF, pra mim é uma ofensa", disse.

Flamengo e Atlético-MG fizeram confrontos marcantes nos anos 80. Os torcedores mineiros até hoje recordam com lamento e irritação o duelo pela Libertadores de 1981, quando o ex-árbitro expulsou cinco jogadores do clube mineiro.