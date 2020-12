Por LANCE!

Publicado 03/12/2020 15:39 | Atualizado 03/12/2020 15:44

fotogaleria

Rio - Após a informação de que as negociações de renovação entre Flamengo e Diego Alves esfriaram , torcedores do Flamengo começaram a sugerir substitutos para o goleiro. Nomes como Gatito Fernandez, do Botafogo, e Tadeu, do Goiás, apareceram entre as sugestões dos rubro-negros.