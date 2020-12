Natan, Flamengo Reprodução do Twitter

Por LANCE!

Publicado 03/12/2020

Rio - Atendendo à solicitação feita pelo Flamengo, a CBF liberou o zagueiro Natan de período com a Seleção Brasileira Sub-20, o qual será realizado entre 7 e 18 de dezembro, na Granja Comary, com a disputa de um torneio com Bolívia, Chile e Peru. Assim, o defensor estará à disposição de Rogério Ceni no Ninho do Urubu, podendo ser utilizado nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Depois de alcançar o status de titular com Domènec Torrent, Natan perdeu espaço com Rogério Ceni. Nos seis jogos do treinador, o jovem atuou somente contra o Atlético-GO, entrando após o intervalo. Com a volta de Rodrigo Caio e os votos de confiança dados a Léo Pereira e Gustavo Henrique, o camisa 31 precisará conquistar o seu espaço nos treinos para vencer a concorrência.

Por outro lado, o zagueiro de 19 anos, formado no Ninho, "perderá" o último período de preparação da Seleção Brasileira Sub-20 para o Sul-Americano da categoria, que será disputado entre 2 e 27 de fevereiro de 2021, na Colômbia.

A lista final do técnico André Jardine está prevista para o fim de dezembro.