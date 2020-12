Flamengo tem missão complicada no Brasileiro AFP

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 13:10

Rio - A vitória do São Paulo por 3 a 0 sobre o Goiás em jogo adiado da 1ª rodada do Campeonato Brasileiro mexeu na tabela da competição e também nas chances matemáticas de título do torneio. O resultado fez o Flamengo reduzir ainda mais as suas possibilidades de conquistar o Brasileirão. As informações são do portal "Infobola".

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Rubro-Negro que tinha 13 % de chances de levantar a taça do Brasileiro, agora tem 10%. A vitória sobre o Goiás colocou o São Paulo na liderança do torneio. O Tricolor tem 56% de possibilidades de conquistar o seu sétimo título do Brasileirão.

Em segundo lugar, o Atlético-MG tem 17 % de chances de ser campeão. Depois do Flamengo, vem o Grêmio com 6%, seguido pelo Palmeiras com 5%. Inter, Santos e Fluminense completam a lista dos clubes com possibilidades: todos com 2%.