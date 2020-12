Galvão Bueno Tv Globo/Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 16:59

Rio - Ao analisar a eliminação do Flamengo na partida contra o Racing, o narrador da Rede Globo, Galvão Bueno criticou as decisões tomadas por Rogério Ceni. No entanto, ele defendeu a permanência do ex-goleiro no cargo de técnico do clube carioca.

"Acho que ele errou bastante, tanto na escalação da equipe, quando nas mudanças. Ele tomou decisões um pouco afobadas. Apesar disso, eu não creio que se deva discutir a saída dele, ele deve permanecer, tem muito potencial", afirmou o narrador da Rede Globo em participação no programa "Seleção SporTV".

Sobre os motivos que levaram ao clube carioca a não repetir a campanha vitoriosa de 2019 na Libertadores, Galvão Bueno argumentou. "Acredito que desde a saída do Jesus, a contratação do Dome, a mudança de filosofia, a escolha de alguns jogadores. Tudo isso influenciou", opinou.