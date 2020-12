Por O Dia

Publicado 04/12/2020

Rio - Na última quarta-feira, o Flamengo venceu na Justiça e não terá mais que pagar pensão mensal de R$10 mil às famílias de vítimas da tragédia no Ninho do Urubu . Durante os "Donos da Bola" desta sexta, o apresentador Neto detonou a postura do Flamengo e afirmou que o clube não deveria questionar as decisões judiciais.