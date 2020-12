Edmundo Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 16:12

Rio - Ao comentar o prejuízo financeiro que o Flamengo terá por conta das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, o ex-jogador Edmundo afirmou que tudo isso pode ter um lado positivo. Em participação na ESPN Brasil, o Animal afirmou que os dirigentes rubro-negros terão que trabalhar com uma realidade diferente.

"Os dirigentes do Flamengo podem colocar os pés no chão. Algumas renovações foram precipitadas, jogadores no banco de reservas ganhando uma fortuna, como por exemplo: o Diego Ribas. A própria provável saída do Diego Alves, para ser substituído por um goleiro prata da casa. Parece que o Flamengo finalmente está enxergando o futebol brasileiro do jeito que ele é", afirmou.

No orçamento para 2021, o Flamengo contava ao menos com uma classificação para a semifinal da Libertadores e da Copa do Brasil. Com a eliminação para o Racing e para o São Paulo, a equipe carioca teve um perda de cerca de R$ 25 milhões que vão impactar na montagem do elenco para a próxima temporada.