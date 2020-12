Márcio Braga e Rodolfo Landim no Ninho do Urubu, neste sábado Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 19:36

Rio - O ex-presidente do Flamengo Márcio Braga irá presidir a comissão que irá investigar a denúncia contra o vice de futebol Marcos Braz, acusado de utilizar sua posição para ajudar a se eleger vereador do Rio. Ele terá ao seu lado Luis Fernando Fragoso e Delair Dumbrosck. A informação foi divulgada pelo portal "GE".

Publicidade

O dirigente será convocado pela comissão para prestar esclarecimentos e, após sua defesa, um relatório será enviado a Bernardo Amaral, presidente do Conselho de Administração. A partir de então, caberá a Bernardo decidir se levará ou não o caso ao plenário.

A denúncia contra Braz foi oferecida pelo conselheiro José Carlos Peruano, que concorreu a presidência do clube em 2018. Ele acusa Braz de utilizar sua ligação com o Flamengo durante as eleições, utilizando as cores do clube na campanha, frases que remetem ao Rubro-Negro e até mesmo funcionários para pedirem votos. Ele foi o sexto vereador mais votado do Rio, com 40 mil votos.